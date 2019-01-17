Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья помогут коллегам из Ленэнерго восстанавливать электроснабжение, нарушенное сильным снегопадом

В последние дни в Ленинградской области выпало большое количество осадков. Из-за этого в настоящее время здесь наблюдается обильное налипание снега на линиях электропередачи и деревьях, что становится причиной технологических нарушений в сетях. При этом метеорологи прогнозируют продолжение снегопада.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе в ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") с 15 января перешли в особый режим работы. На помощь энергетикам северо-западного региона направлены бригады из соседних областей.

Активную помощь коллегам готовы оказать энергетики ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В пострадавшие от непогоды районы Ленинградской области из 16 филиалов Общества были оперативно направлены 38 аварийно-восстановительных бригад в составе более 250 человек и свыше 80 единицы техники. Они будут принимать участие в аварийно-восстановительных работах.

Кроме того, в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в режиме готовности к реагированию на крупные технологические нарушения и оказанию помощи ДЗО ПАО "Россети" находятся 168 специальных бригад повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Бригады, сформированные из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, предназначены для оперативной переброски дополнительных сил между филиалами компаний и участия в аварийно-восстановительных работах на территориях других ДЗО ПАО "Россети".

Работы будут продолжаться до восстановления штатной схемы электроснабжения всех потребителей региона.