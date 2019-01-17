Глава Якутии встретился с Министром экономического развития РФ

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел рабочую встречу с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

Центральной темой встречи федерального министра и руководителя региона стало обсуждение возможности включения строительства Ленского моста в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В Комплексный план уже включены объекты воздушного транспорта и электроэнергетики Республики Саха (Якутия). Однако, по мнению Главы Якутии Айсена Николаева, его необходимо дополнить проектами, позволяющими обеспечить повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения - таким объектом является мостовой переход через реку Лена в районе города Якутска.

По поручению Президента Российской Федерации Минтрансом России совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) в настоящее время уже ведется проработка вопроса о реализации проекта на основе концессионного соглашения. Включение Ленского моста в Комплексный план модернизации инфраструктуры позволит вовлечь в хозяйственный оборот страны с круглогодичным транспортным доступом колоссальные пространства с ресурсами общемирового значения, уверен Айсен Николаев.

По итогам встречи с Главой Якутии Министр экономического развития России Максим Орешкин дал профильным заместителям министра поручение доработать с Правительством Республики Саха (Якутия) окончательные расчеты ожидаемой экономической эффективности от реализации проекта строительства Ленского моста.

Кроме того, стороны обсудили формирование тарифов на электроэнергию. Напомним, что с 1 января 2019 года произошло присоединение центрального и западного энергорайонов Республики Саха (Якутия) к неценовой зоне Дальнего Востока, что может привести к росту тарифов для потребителей в северной зоне республики. В этой связи Айсен Николаев предложил Максиму Орешкину при рассмотрении Правительством Российской Федерации вопроса о продлении выравнивания тарифов на электроэнергию, поддержать сохранение механизма выравнивания тарифов для всех потребителей в зоне действия локальной генерации.

Также Айсен Николаев и Максим Орешкин обсудили ряд других вопросов экономического развития Республики Саха (Якутия) и Дальнего Востока.

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