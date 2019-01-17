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Модернизация

МРСК Северо-Запада направила 22 бригады в Ленинградскую область для восстановления электроснабжения

МРСК Северо-Запада направила 22 бригады в Ленинградскую область для восстановления электроснабжения

18 января 2019, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика ЛЭП 

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Специалисты пяти филиалов МРСК Северо-Запада в составе 22 бригад направлены в Ленинградскую область для участия в работах по восстановлению электроснабжения. Об этом глава компании Артем Пидник сообщил на заседании штаба ПАО "Россети", которое провел 18 января в Санкт-Петербурге генеральный директор холдинга Павел Ливинский.

Руководитель "Россетей" рассказал, что для скорейшей ликвидации последствий стихии в Ленинградскую область направлены дополнительные ресурсы четырех дочерних компаний. Помимо специалистов МРСК Северо-Запада, привлечены сотрудники ПАО "МОЭСК", ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - 458 человек в составе 80 бригад. Всего в зоне ответственности ПАО "Ленэнерго" работают более тысячи сотрудников "Россетей".

Павел Ливинский отметил слаженную работу энергетиков МРСК Северо-Запада, которые не допустили массовых нарушений электроснабжения в Новгородской и Псковской областях, где накануне прошли несколько циклонов с сильными снегопадами и переходами температуры "через ноль". В двух регионах силы МРСК Северо-Запада насчитывают 154 бригады, 720 человек, и 209 единиц спецтехники.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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