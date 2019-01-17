Сибирские энергетики делятся опытом с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани и Тюмени

В Красноярске, на базе Центра управления сетями, проходит семинар-совещание с участием представителей ПАО "Россети" и нескольких дочерних компаний.

Главный вопрос - создание пилотных проектов автоматизированных систем управления объектами технического перевооружения и реконструкции по всем стадиям реализации процесса (от составления приоритезированных списков до ввода объекта в эксплуатацию).

Сибирь для обмена опытом приехали гости из "Кубаньэнерго", "Ленэнерго", "МОЭСК" и "Тюменьэнерго". Коллег из других регионов поприветствовал заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер ПАО "МРСК Сибири" Игорь Сорокин.

- МРСК Сибири на сегодня являются своеобразным "локомотивом" в этом направлении, и наши специалисты готовы и рады делиться полезным опытом для достижения общей цели и, надеюсь, на распространение положительных наработок ПАО "МРСК Сибири" в других ДЗО ПАО "Россети", - отметил он.

Семинар начался с небольшой экскурсии.

Гостям продемонстрировали возможности самого современного в России на этот момент Центра управления сетями Красноярского края и Центра управления энергообъектами Универсиады.

Участникам совещания совместно предстоит разработать единую концепцию реализации автоматизированной системы управления объектами технического перевооружения и реконструкции для дальнейшего ее внедрения в других регионах присутствия ДЗО ПАО "Россети".