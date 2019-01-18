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Модернизация

В Кировэнерго состоялся семинар для главных инженеров РЭС и специалистов по охране труда

В Кировэнерго состоялся семинар для главных инженеров РЭС и специалистов по охране труда

18 января 2019, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КИРОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Кировэнерго

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" прошел семинар-тренинг главных инженеров районов электрических сетей (РЭС) и специалистов по охране труда служб производственного контроля и охраны труда. Мероприятие состоялось на базе Кировского учебного центра "Энергетик".

Цель семинара – оценка уровня знаний персонала, совершенствование профессиональной подготовки, повышение уровня охраны труда на предприятии и снижение травматизма при проведении эксплуатационных работ и оперативного обслуживания энергообъектов.

В ходе тренинга главные инженеры всех районов электрических сетей филиала прошли тестирование на знание действующих правил, инструкций и норм на ПЭВМ. Кроме того, они продемонстрировали навыки оформления наряда–допуска и проекта производства работ.

Тестовую проверку знаний инструкций и норм прошли также руководители и специалисты служб производственного контроля и охраны труда. В ходе семинара они произвели оценку оформления нарядов-допусков на производство ремонтных работ в распределительной сети 0,4-10 кВ и на ПС 110 кВ. Завершился тренинг деловой игрой по вопросам охраны труда на предприятии.

"Подобные семинары-тренинги проводятся у нас ежегодно, - рассказал первый заместитель директора - главный инженер филиала "Кировэнерго" Андрей Пушкарёв. – Таким образом мы в очередной раз даем возможность нашим сотрудникам поделиться опытом в решении производственных задач. Отмечу, что подведение итогов семинара проводится индивидуально по каждому его участнику. Это помогает специалистам оценить свои знания и выявить, что необходимо освежить и над чем поработать".

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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