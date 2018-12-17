В "Мособлэнерго" принята политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В январе 2019 года в АО "Мособлэнерго" введена в действие политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Документ регламентирует деятельность компании по основным направлениям работы, а также затрагивает вопросы экологической безопасности. Принятая политика рассчитана как минимум на ближайшие 5 лет и может быть скорректирована с учетом отраслевой конъюктуры.

Одним из приоритетов "Мособлэнерго" в области инновационного развития стала цифровизация технологических процессов, подразумевающая переход от аналогового к цифровому управлению релейной защиты, внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии и связи. Также политика предусматривает разработку технологий и решений для новых видов материалов, изоляции и оборудования, использование необслуживаемых активов, развитие мультиагентных систем, повышение адаптивности электрических сетей.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности принятый документ подразумевает внедрение оборудования с высокими показателями эффективности, в том числе проводов и кабелей с повышенной пропускной способностью, создание цифровых и полностью автоматизированных подстанций без обслуживающего персонала. Документом также предусмотрены действия по совершенствованию систем учета электроэнергии, внедрению интеллектуальных счетчиков, развитию энергосервисной деятельности, оптимизации бизнес-процессов и ряд других задач.

Главной целью политики в области экологической безопасности "Мособлэнерго" является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду объектов электросетевого хозяйства и наружного освещения. Для этого документом предусмотрен комплекс мер, среди которых совершенствование системы экологического контроля, техническое перевооружение и замена устаревшего оборудования, а также применение инновационных решений, например, установка высотных композитных опор и развитие зарядной инфраструктуры для электрического транспорта.

Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Мособлэнерго" принята в рамках поддержки ряда законодательных инициатив, в частности, "Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства РФ. Компания планирует приступить к активной реализации политики уже в этом году, а также осуществлять перспективное планирование с учетом применения современных технологий в электроэнергетике.