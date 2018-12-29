В "Оренбургэнерго" прошел день охраны труда

В день охраны труда сотрудники оперативно-диспетчерской службы Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" провели практические занятия по работе с приборами учета.

Занятия проводись на тренировочных стендах в Зауральном РЭС. Здесь представлены все виды приборов учета и пультов управления, имеются образцы подключения и пломбировки счетчиков.

Начальник отдела эксплуатации приборов учета Оренбургского производственного отделения Юрий Спирин рассказал коллегам, каким требованиям должны соответствовать счетчики в домах потребителей, показал как включать и настраивать счетчики с помощью пульта дистанционного управления.

- Такое обучение необходимо для сотрудников ОДС. Нам звонят жители города, у которых возникла проблема с электроснабжением. Очень часто причина оказывается именно в приборе учета, - рассказал Раниль Кильметьев, диспетчер Оренбургского производственного отделения. - Диспетчер на смене должен уметь объяснить, какие действия предпринять, чтобы включить прибор учета. Если потребителю не удается сделать это самостоятельно, направляем оперативно-ремонтную бригаду.

Для справки: День охраны труда проводится во всех подразделениях филиала ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" каждый третий четверг месяца. В этот день запрещено проведение работ в действующих электроустановках, выезды в рейсы водителей автотранспорта. Все сотрудники, деятельность которых связана с производством, повторяют отраслевые правила по охране труда, принципы безопасной эксплуатации оборудования. Для наглядности на занятиях используют учебные фильмы, специальные пособия и плакаты. В Дне охраны труда принимают участие директора, главные инженеры, сотрудники служб охраны труда всех производственных отделений.