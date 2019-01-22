"Холдинг Кабельный Альянс" сосредоточился на выпуске высокотехнологичных изделий

"Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА), объединяющий кабельные активы УГМК, в 2018 году переработал около 45 тыс. тонн металла, в том числе меди – 37,5 тыс. тонн. В общей сложности на предприятиях ХКА было выпущено порядка 300 тыс. километров кабелей и проводов.

Флагман ХКА – кольчугинский "Электрокабель" – в прошлом году переработал около 15,5 тыс. тонн меди и почти 3 тонны алюминия, при этом предприятие внесло изменения в структуру выпускаемых изделий.



"Акцент был сделан на изготовлении высокотехнологичных изделий с использованием инновационных материалов. К ним относятся, например, кабели управления торговой марки НИКИ. Расход металла при их производстве меньше, в конструкции много сложных элементов, обеспечивающих ее высокую надежность", - пояснил технический директор ООО "ХКА" Алексей Саушкин.



Завод "Сибкабель" сохранил объемы переработки металлов на уровне 17,5 тыс. тонн. На екатеринбургском "Уралкабеле" меди в 2018 году было переработано 6,8 тыс. тонн.



Основным сырьем в производстве кабельной продукции холдинга является медная и алюминиевая катанка, из которой изготавливают токопроводящую жилу кабелей и проводов. ХКА традиционно предпочитает медь алюминию, так как ее теплопроводные и токопроводящие свойства значительно выше. Даже при окислении на воздухе медь почти не теряет своих характеристик: окисная пленка является токопроводящей. По сравнению с алюминиевыми медные провода более устойчивы к изгибу, скручиванию и другим механическим воздействиям.



Медную катанку производственные площадки "Холдинга Кабельный Альянс" получают от АО "Уралэлектромедь", которое выпускает высококачественную катодную медь, которая соответствует марке М00К по российскому ГОСТу и марке Cu-Cath-1 по европейскому стандарту EN 1978:1998 и реализуется под брендами UMMC и UMMC II, зарегистрированными на Лондонской бирже металлов.

Использование высококлассного сырья и материалов, наряду с четким соблюдением технологии и тотальным производственным контролем, является гарантией высокого качества готовой продукции "Холдинга Кабельный Альянс". Компания является участником проекта "Кабель без опасности", направленного на борьбу с производством и продажей опасной для потребителя кабельной продукции.



