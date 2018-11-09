26-27 марта в Москве пройдет III World Smart Energy Summit Russia

В энергетике и промышленности России происходят стратегические изменения, главным вектором которых является переход к цифровым механизмам управления и внедрение инновационных технологий.

Цифровое управление энергетикой, внедрение интеллектуальных счетчиков, энергонакопителей и цифровых двойников, а также децентрализацию, развитие микросетей, ВИЭ, использование аналитики больших данных для повышения эффективности и создания новых продуктов и другие инновационные технологии в третий раз обсудят участники Всемирного саммита по умной энергетике World Smart Energy Summit Russia, который пройдет 26-27 марта в Event Hall Даниловский (Москва).

Саммит представит более 90 практических кейсов от лидеров рынка.

Хедлайнерами World Smart Energy Summit Russia в 2019 году станут:



Генеральный директор Moixa Energy Holdings LTD (Великобритания) Саймон Даниэль с кейсом о платформе GridShare - крупнейшем в мире кластере распределенных систем накопления энергии.

Заместитель председателя правления “Сибур Холдинг” (Россия) Владимир Тупикин с кейсом о собственной генерации на производстве.

Технический директор Консорциума промышленного интернета (США) Стивен Меллор с мастер-классом о создании успешного проекта Smart Energy.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов с кейсом о развитии инфраструктуры электротранспорта Московской области.

Специалист по экономическим вопросам Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН (Швейцария) Олег Дзюбинский с кейсом о том, как преодолеть барьеры и обеспечить инвестиции в повышение энергоэффективности. Главный эксперт по решениям IBU Utilities SAP SE (Германия) Жеро Бизер с мастер-классом о биллинге и расширении возможностей платежных систем.

“АШАН Ритейл Россия” представит совместный проект со Schneider Electric в области энергосбережения. Греческая HENDO поделится опытом построения децентрализованной энергосистемы на основе микросетей. О практике внедрения инноваций расскажут такие гиганты, как: “Газпромнефть”, СУЭК, “Транснефтьэнерго”, НЛМК, “Росатом”, АО “СО ЕЭС”, “Зарубежнефть” и другие.

Участие в саммите подтвердили делегации и представители National Grid UK, “Русгидро”, Enel, “Магнитогорского металлургического комбината”, Eni, “Башкирэнерго”, Accenture, Innovate UK, “ИнтерАгро”, “Ростсельмаша”, “Гродноэнерго”, International Renewable Energy Agency (IRENA), Eco Wave Power, Open Energi, “Внешэкономбанка”, ВТБ, “Алматинских тепловых сетей”, “Роснано”, “Крымэнерго”, Сообщества потребителей энергии, исполнительных органов власти и профильных комитетов Государственной Думы РФ, а также инновационных центров: “ Сколково ” и Иннополиса.

Программа саммита поделена на семь ключевых потоков – "Цифровизация", "Распределенная энергетика", "Промышленная энергетика", "Энергетика и ЖКХ", "Умные города и здания". Отдельные два потока, организованные в зоне выставки – Energy Tech Hub, на котором будут представлены решения стартап-индустрии, и Knowledge Hub, организованный в партнерстве с SAP и представляющий решения ведущих технологических вендоров.

В перерывах между выступлениями экспертов участники саммита смогут посетить выставку, пообщаться друг с другом, а также опробовать новые для активности: расслабиться в массажных креслах и пройти экспресс-курсы “йоги в офисе”.

Организатором World Smart Energy Summit Russia выступает Redenex — консалтинговая компания в области интернета вещей, цифровой энергетики, кибербезопасности, больших данных, VR, AR, AI и системной интеграции. Золотым партнером выступает “ЭнергоТехСервис”.

При ранней регистрации действуют специальные условия участия.

Подробнее об условиях на сайте http://smartenergysummit.ru

Будем рады ответить на ваши вопросы

+7 (495) 780 7198

info@redenex.com

#smartenergysummit #redenex