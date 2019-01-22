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Контракты

Петербург расторг все контракты с "Метростроем"

Петербург расторг все контракты с Метростроем

22 января 2019, 09:10
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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Решение принято из-за "грубого неисполнения" условий госконтрактов, заявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга решило расторгнуть с ОАО "Метрострой" все контракты на строительство трех линий метро. О расторжении контрактов говорится в сообщении городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Причиной расторжения стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ", — заявили в комитете. По их данным, это привело к срывам сроков строительства новых станций подземки и многократным задержкам зарплат рабочим.

Власти отмечают, что принятое решение "было чрезвычайно сложным и болезненным", однако, согласно анализу экономического состояния компании, "Метрострой" не сможет выполнить заключенные с государством контракты "даже при условии потенциальной докапитализации". Комитет также указывает, что никто не готов предоставить "Метрострою" дополнительные банковские гарантии и кредиты.

В качестве примера проблем при выполнении контрактов власти Петербурга привели задержку сдачи в эксплуатацию участка Невско-Василеостровской линии метро и срыв сроков строительства участка Фрунзенско-Приморской линии (в "Метрострое", в свою очередь, заявляли о нарушениях со стороны заказчика, в том числе о необоснованном снижении цены контракта).

Комитет намерен привлечь к строительно-монтажным работам в области возведения метро альтернативные подрядные организации.

По данным СПАРК, общая сумма контрактов, заключенных Санкт-Петербургом от лица комитета с "Метростроем", превышает 90 млрд руб.

В пресс-службе ОАО "Метрострой" РБК заявили, что действия властей "продиктованы некомпетентностью заказчика". В компании утверждают, что заказчик города в лице дирекции транспортного строительства и комитета по развитию транспортной инфраструктуры несколько лет не выполнял обязательства по всем контрактам.

"Заказчик не осознает всех последствий, к которым неизбежно приведет расторжение контрактов", — подчеркнули в компании, заявив об угрозе аварийной ситуации на уже существующих подземных выработках и сооружениях. ​

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

В ноябре прошлого года сообщалось, что власти города рассматривают возможность докапитализации компании на 1,5 млрд руб. Город хочет усилить контроль города над метростроителями, пояснял Игорь Албин, на тот момент — вице-губернатор Петербурга. Он также обещал "разрушить" монополию компаниии в сфере городского метростроения. "Есть несколько потенциальных партнеров, с которыми город ведет переговоры. "Метрострой" продолжит работу на городских объектах, но в конкурентной среде", — говорил Албин.

В декабре рабочие подрядной организации "Местростроя" объявили голодовку из-за нескольких месяцев задержки зарплат, в компании утверждали, что это произошло из-за того, что не были получены от города все деньги за построенные станции метро.​

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве "Метростроя". Сумма претензий в иске не указывалась. ​

"Метрострой" называет себя одной из ведущих строительных организаций Санкт-Петербурга. Согласно сайту компании, в 2006 году "Метрострой" выиграл тендер на строительство части комплекса защитных сооружений города от наводнений, в 2008 году начал строительство Ленинградской АЭС-2, а через год стал генеральным подрядчиком по строительству второй сцены Мариинского театра.

РБК

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