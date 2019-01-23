Как от Москвы до Братска: протяженность оптики "Ростелекома" в Чувашии – 5000 километров

Протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) "Ростелекома" в Чувашской Республике превысила пять тысяч километров, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Братска по автотрассе. Более тысячи километров компания построила в 2018 году.

Александр Дудин, директор филиала ПАО "Ростелеком" в Чувашской Республике: "Оптика открывает широкие возможности для использования современных цифровых услуг. Сегодня жители не только районных центров, но и деревень могут подключить наши digital-сервисы: интерактивное телевидение, мобильную связь, видеонаблюдение, систему безопасности "Умный дом". Территориальный охват Чувашии скоростными линиями связи позволяет компании оперативно разворачивать строительство "последней мили" практически в любых населенных пунктах региона".

Наибольший объем строительства оптических линий связи пришелся на ключевые инфраструктурные проекты "Ростелекома". 370 километров ВОЛС компания проложила в рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", 900 километров – для 104 офисов врачей общей практики и амбулаторий в районах Чувашии. Благодаря созданной сети пользоваться современными цифровыми сервисами могут и организации, и местные жители.