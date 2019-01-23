Неучтенное потребление опасно. Ингушские энергетики усиливают информационно-разъяснительную работу с населением

Директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" Адам Цечоев принял участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участники внепланового совещания обсудили меры и пункты совместной работы по организации и обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве в отопительный сезон.



Осенне-зимний период – время, когда энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") усиливают информационно–разъяснительную работу по теме "Опасность неучтенного потребления". Ежедневно в составе рабочих групп во время подомовых обходов они рассказывают, чем опасно хищение электроэнергии.



"Мы привыкли соблюдать осторожность при обращении с бытовым газом, но при этом зачастую недооцениваем разрушительную силу электричества – потребители, решившие самовольно присоединиться к сетям, подвергают свою жизнь смертельной опасности", - предупреждает Адам Цечоев.



Действующее оборудование находится под напряжением, работы на нем могут выполнять только профессионалы, имеющие знания схемы электроснабжения, квалификацию, соблюдающие все технические правила и правила безопасности. Попытки проигнорировать это правило зачастую заканчиваются тяжелыми ожогами, гибелью или пожаром.



"Обыватели используют самодельные устройства и приспособления, вместо клемм для установки соединения скручивают провода или используют подручные предметы. Плохой контакт и низкое качество провода при повышенной нагрузке становятся причиной искрения и возгорания электропроводки", – поясняет руководитель предприятия.



Кроме того, неучтенная нагрузка – распространенная причина снижения качества ресурса, перепадов напряжения по всей линии, выхода из строя дорогостоящих бытовых приборов, износа сетевого оборудования.



Энергетики настоятельно просят: если вы стали свидетелем энерговоровства – расскажите о своих опасениях специалистам энергокомпании по бесплатному телефону горячей линии 8 800 775-91-12, тем самым вы можете спасти жизнь как самих нарушителей, так и случайно оказавшихся рядом взрослых и детей.