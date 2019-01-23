"Ростелеком" построил тысячу километров оптики для больниц Самарской области

В 2018 году "Ростелеком" построил более тысячи километров волоконно-оптических линий связи для больниц Самарской области. Возможность подключить скоростной интернет получили 154 лечебно-профилактических учреждения в 25 районах и пяти городах губернии.

Сельские врачи теперь могут пользоваться возможностями телемедицины: проводить онлайн-консилиумы, передавать большие объемы данных в цифровом виде и работать с медицинскими информационными системами.

Заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова: "Созданная компанией инфраструктура связи позволит врачам общей практики применять телемедицинские технологии для диагностики заболеваний. Медики получат доступ к единой государственной информационной системе здравоохранения, переведут ряд бумажных процессов в онлайн и будут уделять больше времени пациентам".