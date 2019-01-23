"Ростелеком" совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири будет вести работу по переходу предприятий региона к цифровой экономике

"Ростелеком" вошел в состав Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" (Союза "ТПП ВС") и с началом 2019 года в качестве полноправного члена организации подключился к работе по созданию благоприятных условий по переходу предприятий области к цифровой экономике.

Как отметили в руководстве Союза "ТПП ВС", Россия к 2024 году планирует осуществить комплексную трансформацию экономической и социальной сфер. Для этого, в том числе на региональных уровнях, разрабатывается законодательство об информационных технологиях, модернизируется инфраструктура, внедряются инновации в ключевых отраслях экономики и государственном управлении, готовятся квалифицированные кадры.

По мнению президента Союза "ТПП ВС" Алексея Соболя, уровень информированности делового сообщества Иркутской области о реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации" остается низким. А для того чтобы развиваться в современных условиях, предпринимателям необходимо повышать собственную компетентность в сфере цифровых технологий. Поэтому Торгово-промышленная палата Восточной Сибири готова оказывать содействие бизнесменам в решении этой проблемы

Юрий Тиман, директор Иркутского филиала ПАО "Ростелеком": "С помощью информационных технологий снижаются издержки, и при этом повышается эффективность и производительность труда на предприятиях и в организациях. "Ростелеком" обладает значительными телекоммуникационными ресурсами, которые востребованы органами государственной власти, бизнес-сообществом, населением. И наше партнерство с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири позволит сделать процессы цифровизации предприятий Приангарья более эффективными и менее затратными".

Справка. В настоящее время членами Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири" являются более 300 представителей крупного, среднего, малого бизнеса, микропредприятий, отраслевых союзов, средств массовой информации, банков, высших учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры.

Среди основных направлений деятельности Союза "ТПП ВС" консолидация и координация регионального бизнеса с целью уменьшения предпринимательских рисков; содействие развитию экономики региона; создание благоприятных условий для развития отечественного предпринимательства, защита его интересов на всех уровнях, включая высшие структуры власти.