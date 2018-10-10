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Модернизация

Серовская ГРЭС ПАО "ОГК-2" в 2018 году выработала 2 млрд 811 млн кВтч электроэнергии

Серовская ГРЭС ПАО ОГК-2 в 2018 году выработала 2 млрд 811 млн кВтч электроэнергии

23 января 2019, 11:50
Рубрика: Модернизация
Метки: НТЦ ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Серовской ГРЭС ПАО "ОГК-2" подведены итоги работы предприятия за 12 месяцев 2018 года. С января по декабрь станция выработала 2 млрд 811 млн кВтч электрической и 78,8 тыс. Гкал тепловой энергии.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 4,7% увеличилась загрузка энергоблока ПГУ-450. На новом оборудовании, прошедшем модернизацию в ноябре прошлого года, было выработано на 125 млн кВтч электрической энергии больше. При этом удельный расход условного топлива на производство электроэнергии снизился на 11% и составил 229,7 г/кВтч. Положительная динамика связана с выводом неэффективного электрогенерирующего оборудования угольной части станции и улучшением показателей расхода топлива по ПГУ-450 (-1,4% относительно факта 2017 года).

Компания: АО "НТЦ ФСК ЕЭС"

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