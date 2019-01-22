Сильный мороз не повлиял на работу сетей "Мособлэнерго"

Сильный мороз, зафиксированный в подмосковном регионе в течение прошедших суток, не повлиял на работу электросетей АО "Мособлэнерго".

Температура воздуха в ночь с 22 на 23 января в отдельных районах Подмосковья опускалась до 22 градусов ниже ноля, однако, на территории ответственности компании серьезных перебоев в электроснабжении зафиксировано не было.

В центре управления сетями "Мособлэнерго" сообщили о трех случаях локальных технологических нарушений, не связанных с погодными условиями. Два кратковременных отключения произошли вчера днем в Мытищах и одно в Раменском. На время ремонтных работ электроснабжение было организовано по временной схеме. Дежурные бригады оперативно отреагировали по фактам отключений и провели восстановительные работы.

АО "Мособлэнерго" организовано круглосуточное дежурство оперативного и оперативно-ремонтного персонала в штатном режиме, в наличии весь необходимый аварийный запас оборудования и материалов.

Благодаря проведенной комплексной работе по подготовке к осенне-зимнему периоду энергетики не предвидят серьезных отключений электричества в сетях АО "Мособлэнерго".