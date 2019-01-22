Специалисты "Ленэнерго" и привлеченные бригады ДЗО группы "Россети" за шесть дней устранили 515 дефектов на линиях электропередачи в Ленобласти

С 17 по 22 января энергетики произвели обрезку крон 1081 дерева, устранили 13936 деревьев, угрожающих падением на линии, а также 515 дефектов на линиях электропередачи.

Напомним, в настоящее время в Ленинградскую область дополнительно направлены 80 бригад (455 человек) и свыше 130 единиц спецтехники дочерних компаний Группы "Россети" – "МОЭСК", "МРСК Северо-Запада", "МРСК Центра". Ключевая задача привлеченных сил – предупредить возможные повреждения линий. Для этой цели ведется работа по расчистке просек, замене дефектных элементов на сетях и др. Кроме того, специалисты из других регионов помогают быстрее восстанавливать нарушенное электроснабжение населенных пунктов области в случае возникновения технологических нарушений на сетях. Работы ведутся в районах Ленинградской области, наиболее сильно страдающих от воздействий неблагоприятных погодных условий – Лужском, Кингисеппском, Гатчинском, Волосовском, Бокситогорском и Тихвинском.

"Я хочу поблагодарить коллег из других регионов за помощь. Уверен, что большой объём работ, который мы сумеем выполнить благодаря такой мобилизации сил, позволит существенно повысить надёжность электроснабжения потребителей Ленинградской области, особенно в сложных зимних условиях", – подчеркнул генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин.