В 2018 году РусГидро модернизировало 8 гидроагрегатов мощностью 659 МВт

РусГидро в 2018 году в результате реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) модернизировало восемь гидроагрегатов общей мощностью 659 МВт на семи гидроэлектростанциях.

На Новосибирской и Миатлинской ГЭС заменено по одной гидротурбине, на Саратовской ГЭС – сразу две. На Волжской, Рыбинской и Воткинской ГЭС заменили по одному гидроагрегату (турбину и генератор). На Чебоксарской ГЭС после проведенной модернизации в заводских условиях еще одна гидротурбина получила возможность эксплуатации в поворотно-лопастном режиме, что значительно улучшило ее энергетические и эксплуатационные характеристики.

По результатам модернизации гидроагрегатов, проведенной в 2016-2017 годах, в прошлом году завершена их техническая перемаркировка, что нормативно закрепило рост мощности действующих ГЭС РусГидро на 55,5 МВт: Воткинской ГЭС – на 15 МВт, Саратовской ГЭС – на 12 МВт, на Жигулевской ГЭС – на 10,5 МВт, на Рыбинской ГЭС – на 10 МВт, Новосибирской ГЭС – на 5 МВт и Нижегородской ГЭС – на 3 МВт.

Большой объем работ был проведен и в части модернизации электротехнического и гидромеханического оборудования. На Жигулевской и Зейской ГЭС завершили замену оборудования распределительных устройств, начата реализация крупного проекта по замене открытых распределительных устройств станций Каскада Кубанских ГЭС на современные комплектные распредустройства. На Воткинской ГЭС приступили к замене силовых трансформаторов, на Угличской ГЭС завершили замену сегментных затворов водосливной плотины.

В 2019 году в рамках ПКМ РусГидро приступит к масштабной модернизации Чиркейской, Эзминской, Сенгилеевской ГЭС и Кубанской ГАЭС, начнет замену первого гидроагрегата Нижегородской ГЭС.

Всего в рамках ПКМ РусГидро планирует заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.