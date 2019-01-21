В МРСК Центра и Приволжья подведены итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние в 2018 году

В ходе ежегодного смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние, проводившегося в ПАО "МРСК Центра и Приволжья" с апреля по ноябрь 2018 года, определены три филиала компании, в которых лучше всего организована данная работа.

По итогам смотра звание "Филиал образцового противопожарного состояния 2018 года" присвоено филиалу "Нижновэнерго". Второе место занял филиал "Рязаньэнерго", а третье - "Кировэнерго".

Итоги смотра-конкурса подтвердили высокую степень защиты от пожаров производственных и административных зданий, энергообъектов, хороший уровень подготовки персонала во всех девяти филиалах МРСК Центра и Приволжья. Средствами пожаротушения и устройствами пожарной защиты подразделения филиалов обеспечены в полном объеме; содержание территорий, обеспеченность подъездов и путей эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности. А это значит, что энергообъекты максимально защищены от возможных пожаров и готовы обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.

Смотр-конкурс на лучшее противопожарное состояние в филиалах компании проводится ежегодно. Его цель - снижение пожарной опасности на энергообъектах филиалов компании и улучшение их противопожарного состояния, а также повышение уровня подготовки персонала по отработке действий при ликвидации пожаров во взаимодействии с органами МЧС. Проведению конкурса предшествует большая работа производственного персонала по совершенствованию и поддержанию противопожарного состояния энергообъектов, зданий и сооружений электросетевого комплекса. В целом на мероприятия по повышению пожарной безопасности во всех 9 филиалах компании в 2018 году было направлено более 53 млн руб.