В Минпромэнерго Дагестана обсудили вопросы задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (ДЭСК, входит в ГК "Россети") Эльдар Гаджибабаев принял участие в обсуждении проблемы растущей задолженности предприятий ЖКХ Республики Дагестан. Совещание прошло в Министерстве промышленности и энергетики Дагестана под председательством министра Сайгидпаши Умаханова.

В мероприятии приняли участие руководители ряда предприятий ЖКХ, в том числе ОАО "Махачкалаводоканал", ООО "Коммунсервис", МУП "ОСК Махачкала-Каспийск" и ГУП "Дагводоканал", а также представители Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан и Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Дагестан.



В ходе совещания Сайгидпаша Умаханов напомнил, что 17 января 2019 г. в Правительстве Республики Дагестан в связи с приездом директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павла Сниккарса состоялось расширенное совещание по вопросам улучшения ситуации в топливно-энергетическом комплексе республики, где обсуждались проблемы задолженности предприятий ЖКХ. "В частности, был обсужден вопрос задолженности ОАО "Махачкалаводоканал". В целом задолженность, которая образовалась в ходе вашей неудовлетворительной работы, превышает 55 % всей задолженности предприятий ЖКХ республики", – обратился профильный министр к представителю указанного предприятия - должника.

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" Эльдар Гаджибабаев, в свою очередь, озвучил оперативные данные по общей дебиторской задолженности предприятий ЖКХ на 31 декабря 2018 года, которая составила порядка 2,5 млрд рублей.



Участники совещания рассмотрели различные пути решения сложившейся проблемы в целях обеспечения платежей за потребленную электроэнергию. По итогам встречи для проведения анализа и выработки совместных предположений по улучшению платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы руководитель профильного министерства поручил представителям предприятий ЖКХ представить в Минпромэнерго Дагестана информацию о финансово-хозяйственной деятельности компаний.