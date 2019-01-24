АО "Чеченэнерго" завершили работы по переносу кабельных линий на стройплощадке "Минутка" в Грозном

Энергетики Грозненских городских электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") завершили демонтажно-монтажные работы по переносу кабельных линий, расположенных на строительной площадке многофункционального комплекса "Минутка".

На изменение схемы линий электропередачи у персонала службы кабельных линий, службы высоковольтных линий и транспортной службы Общества ушло более двух недель – пять дней на подготовительные мероприятия и остальные – на выполнение работ. Общая протяженность перенесенных кабельных линий составила около 1200 метров.



Для оперативного и полноценного выполнения работ было привлечено четыре единицы специализированной техники, задействовано 12 специалистов. В силу сложности мероприятий обозначено два этапа: 12-14 и 19-21 января т.г. Следует сказать, что жители частично обесточенных в этот период Октябрьского и Ленинского районов Грозного с пониманием отнеслись к временным неудобствам.



Завершающий штрих в столь масштабной работе энергетиками был сделан вчера, причем работы окончили досрочно – потребителей запитали на два часа раньше. Надо отметить, что принятые меры по переносу кабельных линий позволили решить давние проблемы с фидерами подстанции 110 кВ "Южная". Как отметил главный инженер ГГЭС Вахит Туркаев, решено провести ремонт ранее поврежденных трех фидеров, один из которых находился под напряжением.



К сегодняшнему дню электроснабжение подается в дома вынужденно обесточенных потребителей в штатном режиме.



Отметим, строящийся комплекс жилых и офисных зданий "Минутка" будет состоять из двух корпусов разной этажности — от 10 до 16 этажей. Расположены они будут по обе стороны проспекта им. Кадырова с воротами для выхода в городской центр. В зданиях предусмотрено 214 квартир и пентхаусов, подземная парковка на 162 автомобиля, мужской и женский фитнес-центры, магазины, кафе и спа-комплекс.