Электронные сервисы "Янтарьэнергосбыта": удобно, доступно, современно

Клиенты "Янтарьэнергосбыта" всё чаще выбирают сайт компании для передачи показаний и оплаты счетов за электричество. Статистика совершенных операций демонстрирует постоянный и устойчивый рост.

Так, по сравнению с началом прошлого года, более чем на 37 % возросло количество платежей, совершенных посредством сайта сбытовой компании. Число переданных показаний у граждан-потребителей возросло более чем на 7 %. А потребителей, подключивших популярную бесплатную услугу "электронная квитанция", стало больше на 95 %, количество возросло почти в 2 раза!

Электронные сервисы "Янтарьэнергосбыта" — просты в использовании и доступны. На сегодняшний день все операции на сайте занимают минимум времени, а интерактивные подсказки облегчают процесс внесения данных.

Особым вниманием посетителей сайта пользуется раздел – "Личный кабинет". Через данный электронный сервис физические и юридические лица передают показания приборов учёта и узнают свою задолженность, оплачивают электроэнергию в любое время суток. Все операции клиентов надёжно защищены. Подробнее о возможностях "Личного кабинета" вы можете узнать здесь.

Также энергетики рекомендуют воспользоваться сервисом "Электронная квитанция". Электронная квитанция – бесплатная услуга для получения счёта за потреблённую электроэнергию: приходит на электронную почту 1 числа каждого месяца; не пропадёт из почтового ящика; легко оплатить, находясь в отпуске или командировке. Как оформить получение электронной квитанции можно узнать перейдя по ссылке.

Сайт янтарьэнергосбыт.рф существует уже более 6 лет. Помимо новостей, информации об отключениях, задолженности и сервисов "личный кабинет", "передать показания прибора учета" и "он-лайн оплата" на сайте можно узнать ответы на часто задаваемые вопросы или задать вопрос оператору, направить обращение в интернет-приемную. Заполните форму, укажите тему вопроса и обязательно номер лицевого счета, чтобы специалист “Янтарьэнергосбыта” связался с вами.

Сбытовая компания стремится предоставить клиентам компании максимально широкий спектр возможностей для передачи показаний и внесения платы.

Следите за нашими новостями на сайте янтарьэнергосбыт.рф, в группах ВКонтакте и Инстаграм. ОАО "Задавайте вопросы и получайте ответы, не приходя в офис, будьте в курсе всех новостей компании, воспользовавшись электронными сервисами сбытовой компании!