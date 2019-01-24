Перспективы развития кабельной промышленности обсудят на Кабельном конгрессе в КВЦ "Сокольники"

Продолжается формирование программы Второго Всероссийского кабельного конгресса, который пройдет 19-21 марта 2019 г. в Москве в КВЦ "Сокольники". Главный форум отрасли соберет более 400 специалистов – представителей основных производителей и потребителей кабельной продукции. Организаторами конгресса выступают международная выставочная компания MVK, АО "ВНИИКП", Ассоциация "Электрокабель".

Откроет конгресс пленарное заседание "Кабельная промышленность России и ее интеграция в другие отрасли экономики". С докладом о состоянии и направлениях развития российской и мировой кабельной промышленности выступит Г. И. Мещанов, генеральный директор ОАО "ВНИИКП", президент Ассоциации "Электрокабель". Принять участие в обсуждении актуальных вопросов и приоритетных задач отрасли приглашаются представители Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательству, Комитета Государственной Думы по энергетике, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и других государственных структур.



Продолжит программу первого дня конгресса панельная дискуссия, где будут рассмотрены текущие задачи и планы по развитию крупнейших российских потребителей кабельной продукции. Для участия в дискуссии приглашены представители ПАО "Россети", АО "Объединенная энергетическая компания", ПАО "ФСК ЕЭС", ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен", ПАО "Ростелеком" и других организаций.



В программе второго и третьего дня Всероссийского кабельного конгресса запланированы специальные тематические секции: "Аспекты безопасности. Проект "Кабель без опасности". Текущие достижения и планы развития", "Новые технологические подходы и тренды в производстве кабельной продукции", "Расширенная ответственность производителя кабеля. Что выбрать – оплату экологического сбора или утилизацию?". Подробнее с программой Второго Всероссийского кабельного конгресса вы можете ознакомиться здесь.



Обращаем внимание, что участие в конгрессе бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.