"Ростелеком организовал умное освещение улиц в селах Ачинского района

"Ростелеком" модернизировал систему уличного освещения в селе Белый яр, деревне Зерцалы, поселках Нагорново и Белый яр Ачинского района Красноярского края. Внедренное оператором в рамках энергосервисного контракта техническое решение сократит расходы Белоярского сельсовета на подсветку улиц на 73 процента.

Специалисты компании "Ростелеком" заменили 178 старых неэффективных светильников на улицах населенных пунктов, входящих в состав Белоярского сельсовета. Новые энергосберегающие светодиодные светильники потребляют в разы меньше электроэнергии и могут бессменно работать более пяти лет. Их свет приятно воспринимается человеческим глазом, так как идентичен со спектром солнечного.

За счет собственных средств "Ростелеком" также обновил 3 фонарные опоры, смонтировал порядка 34 пролетов линий освещения и установил 32 шкафа учета и управления системой в автоматическом режиме.

Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО "Ростелеком": "Мы успешно реализуем энергоресурсные проекты на территории региона не первый год. Подобная форма взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти является эффективным инструментом внедрения энергосберегающих технологий в муниципалитетах и селах".

Окупаемость проекта осуществляется за счет средств, полученных от экономии электроэнергии. Планируется, что в рамках данного контракта она составит более 387 тысяч киловатт-часов.