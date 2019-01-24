Руководство ПАО "Россети" и МРСК Северного Кавказа провело совещание в АО "Чеченэнерго" с выездом на объекты

В управляемом МРСК Северного Кавказа АО "Чеченэнерго" прошло расширенное совещание под председательством заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО "Россети" Александра Пятигора, заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО "Россети" Сергея Сергеева, заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг МРСК Северного Кавказа Константина Аликова, и. о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности – советника МРСК Северного Кавказа Владимира Шувалова.

В заседании также приняли участие управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев, заместитель генерального директора – руководитель электросетевого комплекса по Чеченской Республике МРСК Северного Кавказа Сулеман Масаев, руководящий состав и начальники всех шестнадцати районных и электрических сетей энергокомпании.



Одной из главных тем, требующих детального рассмотрения и дальнейшего решения, было обозначено снижение потерь в электрических сетях ряда городов и районов региона. Несмотря на то, что городские и районные подразделения компании выполнили показатели, заложенные в бизнес-плане на 2018 год и "дорожной карте" (Постановление Правительства РФ от 30.04.18 № 534), все же некоторым ГЭС и РЭС Общества предстоит провести масштабные мероприятия для достижения целевых уровней энергопотерь в текущем году.



Затронуты были вопросы исполнения протокольных поручений по итогам декабрьского совещания, обозначившего ряд мер в части снижения потерь в электросетях АО "Чеченэнерго", учета электроэнергии, а также энергосбытовой деятельности. Обговорили реализацию конкретных мероприятий по достижению целевых показателей уровня энергопотерь в 2019 году и функционированию КСУЭ (Комплексной системы учета электроэнергии) на территории Чеченской Республики, а также наличие обменного фонда и способы повышения уровня опроса потребителей.



Как отметил Сергей Сергеев, в 2019 году необходимо сделать все возможное для снижения потерь электроэнергии в сетях Общества и выслушал начальников РЭС/ГЭС, под руководством которых на местах проводятся данные мероприятия.



- В целом, если рассматривать сложившуюся картину, то АО "Чеченэнерго" достигло определенных успехов, однако требуется максимально снизить энергопотери в сетях. Для этого необходимы общеизвестные действия: предотвращение безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, установка новых приборов учета, замена ветхих линий электропередачи и пр. АО "Чеченэнерго" должно подняться на новый, более высокий уровень, где нет сверхнормативных потерь электроэнергии, а есть только ее качественная и бесперебойная подача потребителям. Эта задача перед вами ставится и главой ЧР Рамзаном Кадыровым, по инициативе которого в регионе действует оперштаб по развитию электроэнергетического комплекса под руководством советника главы ЧР, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Принимаются грамотные управленческие решения, позволившие повысить эффективность работы АО "Чеченэнерго", - отметил С. Сергеев.



Во второй части совещания обсудили выполнение договора на предпроектное обследование объектов и проектные работы в рамках реализации Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии Общества согласно Постановлению № 534. Ознакомиться с технической частью было решено уже на месте – в проектном центре ООО "Мир". Александр Пятигор отметил необходимость соблюдения сроков проводимой работы в данном направлении.



"В рамках задач, поставленных перед АО "Чеченэнерго" главой ЧР Рамзаном Кадыровым, руководителем Оперштаба Адамом Делимхановым, координация выполнения проектно-изыскательных работ по договорам в рамках реализации Программы снижения потерь в сетях Общества на текущий период была возложена на Сулемана Масаева. В предпроектных обследованиях электрических сетей в четырнадцати районах республики задействовано более двухсот человек от самого предприятия, а также привлечены непосредственно специалисты РЭС/ГЭС", - отметил управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев.



В Грозненских районных электрических сетях (ГРЭС), куда выехали представители руководства "Россетей" и МРСК Северного Кавказа, Александр Пятигор и Константин Аликов обсудили ключевые производственные вопросы ГРЭС – показатели потерь в сетях и эффективность мер по их снижению. Затем делегация направилась в село Беркат-Юрт, к месту расположения фидера подстанции 35 кВ "Беркат-Юрт", а также трансформаторной подстанции, от которой запитаны потребители ряда сел: Бердыкель, Центар-Юрт и Беркат-Юрт Александром Пятигором были выявлены некоторые технические несоответствия, установлены факты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в частном секторе. Начальнику ГРЭС Дени Берсанукаеву было дано поручение устранить в кратчайший срок все замечания, а в отношении недобросовестных потребителей составить соответствующие акты.



С местными жителями Александр Пятигор пообщался лично. Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО "Россети" объяснил абонентам, чем чревато энерговоровство. Также были даны ответы абонентам на интересующие их вопросы.



По итогам рабочей поездки Александр Пятигор дал ряд протокольных поручений. Следующий совместный визит представителей ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа" планируется на начало весны.