Специалисты "Оренбургэнерго" проверили приборы учета электроэнергии

Специалисты Промышленного района электрических сетей Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" провели рейд по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

В частных домах Промышленного района энергетики осмотрели электросчетчики на наличие и целостность пломб, проверили состояние вводного кабеля и исправность электрической проводки, сверили показания приборов учета с результатами предыдущих проверок.

- В целом, жители оказались законопослушными потребителями, нарушений и фактов безучетного и бездоговорного потребления в этот раз мы не обнаружили, - поясняет Александр Малахов, электромонтер участка балансов Промышленного РЭС филиала "Оренбургэнерго". – В одном из домов по улице Тургенева мы установили на счетчик дополнительные пломбы.

Подобные рейды энергетики проводят по всей Оренбургской области. Так, в 2018 году только в Промышленном районе Оренбурга проведено 85 рейдов, составлено 67 актов на безучетное потребление электроэнергии на 548 тыс. кВт*ч, что составило 1 млн 400 тыс. рублей.

Во время проверок специалисты "Оренбургэнерго" обращают внимание жителей на то, что в последнее время участились случаи установки электросчетчиков неизвестными компаниями. Сотрудник "Оренбургэнерго" одет в специальную форму и имеет при себе удостоверение. В случае необходимости можно позвонить по телефону горячей линии филиала "Оренбургэнерго" 8(3532) 98-48-48 и уточнить информацию о проведении проверок энергетиками.