Выбросы Новосибирских ТЭЦ СГК сократились в 2018 году более чем на 10 тысяч тонн

По сравнению с 2017 годом станции СГК уменьшили количество выбросов на 10,162 тысячи тонн (с 78,8 тысяч тонн до 68,7 тысяч тонн). Снижение зафиксировано в официальных документах - сведениях об охране атмосферного воздуха за 2018 год, которые сдала каждая ТЭЦ Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании в региональное управление Роспотребнадзора, согласно ежегодным требованиям отчётности.

Наибольший вклад в снижение выбросов загрязняющих веществ - на 8,5 тысяч тонн - обеспечила крупнейшая Новосибирская ТЭЦ-5. Это стало возможным после перехода станции на новое топливо – бурый уголь. По данным отчёта, основанного на показателях регулярного экологического мониторинга, который в течение 2018 года проводила ТЭЦ-5, количество выбросов сократилось на 23% до 28 тысяч тонн (за год). Для сравнения, в 2017 году объем выбросов составил 36,5 тысяч тонн.

С переходом станции с каменного на бурый уголь снижение выбросов фиксируется по всем загрязняющим веществам. Серьезные результаты дало сокращение золы и пыли - их стало меньше на 2,1 тысячи тонн. При этом на бурый уголь теплоэлектроцентраль, отпускающая 40% тепла для Новосибирска, перешла только во втором полугодии 2018 года.

"Зольность бурого угля значительно ниже, чем каменного. Поэтому он показывает более экологичные результаты, даже при повышенном по сравнению с прежним топливом объеме сжигания. Снижение на ТЭЦ-5 зафиксировано и по диоксиду серы — почти на 4 тысячи тонн за год",- отметила Надежда Звездина, заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала СГК. Этому способствует, в том числе современное природоохранное оборудование и качественное топливо, используемое на всех ТЭЦ СГК.

Особенно показательно, что уменьшение выбросов загрязняющих веществ зафиксировано при рекордном в 2018 году отпуске тепла: станции Новосибирского филиала СГК произвели 14,5 миллионов гигакалорий, это на 11% больше, чем в 2017 году, и самый большой показатель за последние 8 лет.