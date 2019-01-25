ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи 220 кВ "Княжево – Заводоуковск" в Тюменской области

На ЛЭП были установлены четыре новые опоры взамен, выработавших свой ресурс. Линия электропередачи 220 кВ "Княжево – Заводоуковск" расположена на границе Ялуторовского и Заводоуковского районов Тюменской области. Объект участвует в транзите электроэнергии от Тюменской ТЭЦ-2 на юг региона.

Для доставки опор и проезда к месту выполнения работ была использована высокопроходимая техника.

Линия электропередачи 220 кВ "Княжево – Заводоуковск" протяженностью 62,45 км была введена в эксплуатацию в 1989 г. От ее работы зависит надежное энергоснабжение 1,5 млн жителей юга Тюменской области.

Всего, в 2018 году в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Тюменской области ФСК ЕЭС введены в эксплуатацию инвестиционные проекты, в рамках которых выполнены работы по замене 5 опор ВЛ и перестановке 27 опор ВЛ на вновь возведенный фундамент.