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Модернизация

ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи 220 кВ "Княжево – Заводоуковск" в Тюменской области

ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи 220 кВ Княжево – Заводоуковск в Тюменской области

25 января 2019, 17:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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На ЛЭП были установлены четыре новые опоры взамен, выработавших свой ресурс. Линия электропередачи 220 кВ "Княжево – Заводоуковск" расположена на границе Ялуторовского и Заводоуковского районов Тюменской области. Объект участвует в транзите электроэнергии от Тюменской ТЭЦ-2 на юг региона.

Для доставки опор и проезда к месту выполнения работ была использована высокопроходимая техника.

Линия электропередачи 220 кВ "Княжево – Заводоуковск" протяженностью 62,45 км была введена в эксплуатацию в 1989 г. От ее работы зависит надежное энергоснабжение 1,5 млн жителей юга Тюменской области.

Всего, в 2018 году в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Тюменской области ФСК ЕЭС введены в эксплуатацию инвестиционные проекты, в рамках которых выполнены работы по замене 5 опор ВЛ и перестановке 27 опор ВЛ на вновь возведенный фундамент.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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