Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" ведет берегоукрепительные работы на трассе ЛЭП в Карачаевском районе

С начала года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") приступили к работам по защите своих энергообъектов от паводковых вод. Пик прохождения паводка в Карачаево-Черкесии обычно приходится на май-июнь, однако энергетикам необходимо провести работы в поймах рек до подъема уровня воды, поэтому ежегодно подготовка к этому ответственному периоду начинается буквально с первых дней года.

В настоящее время берегоукрепительные работы проходят на линии электропередачи 110 кВ "Карачаевск – Поляна" в Учкуланском ущелье Карачаевского района. Воздушная линия, снабжающая электроэнергией высокогорные аулы Карт-Джурт, Учкулан, Хурзук и поселок Эльбрусский, находится в верховьях реки Кубань и проходит по ее пойме.



В июне прошлого года паводок уже подмывал здесь одну из опор, однако, из-за половодья и невозможности свободного подъезда к этой опоре в осенне-летний период, необходимые работы проводятся зимой. Бригада службы технической эксплуатации и организации ремонтов во главе с мастером линейного участкам № 1 Артемом Гарнага в настоящее время проводит обсыпку основания опоры, отбитие русла реки и берегоукрепительные работы.



Трудности при проведении противопаводковых мероприятий связаны с тем, что горные реки каждый год меняют свое русло, и куда они потекут после обильных дождей и таяния снега в горах, предугадать сложно.



Для формирования необходимого объёма работ и контроля за проводимыми противопаводковыми мероприятиями в филиале "Карачаево-Черкесскэнерго" создана центральная паводковая комиссия, которую возглавил первый заместитель директора – главный инженер филиала Александр Лысенко. Так, по итогам проведенного обследования в зону повышенного риска в паводковый период попали около 150 энергообъектов, расположенных в поймах рек Хуса, Малый Зеленчук, Кубань, Теберда, Большой Зеленчук, Маруха, Аксаут, Кефаль, Уруп и Подкумок и других.



Для защиты этих энергообъектов от удара "большой воды" в филиале утверждён план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в предстоящий сезон половодья. В частности, в текущем году будут выполнены берегоукрепительные защитные работы на пяти линиях электропередачи 35-110 кВ, расположенных в зоне потенциального подтопления: на ВЛ 35-110 кВ "Кубан-Халк – Полевая", "Поляна – Учкулан", "Карачаевск – Поляна", "Зеленчук – Буково" и "Зеленчук – Лунная поляна" в Карачаевском, Ногайском и Зеленчукском районах.



Кроме этого, в паводковый период специалисты районных электрических сетей будут регулярно вести наблюдение за энергообъектами, расположенными в поймах рек, и за переходами воздушных линий 0,4-10 кВ через русла рек. А после прохождения осадков в сезон половодья будут внепланово осматривать линии электропередачи в поймах рек для принятия своевременных мер по их защите.



Для обеспечения надежной работы энергосетевых объектов в паводковый период и получения оперативной информации о погодных условиях, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в сезон половодья также налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями ГУ МЧС по КЧР и местными органами власти.