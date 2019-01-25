Ингушские энергетики провели неплановый ремонт подстанции "Водонасосная"

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") завершили неплановый ремонт на ПС 35 кВ "Водонасосная". Рабочая группа провела наладку устройств релейной защиты и автоматики.

Система защиты играет определяющую роль в обеспечении энергетической безопасности питающего центра. Ее основная функция – оперативно и гибко среагировать на любые внештатные ситуации на отходящей от подстанции сети 6 кВ, отключить неисправный участок, отсекая его от общей сети.



Правильно настроенная релейная защита сокращает последствия технологического нарушения: предотвращает падение напряжения и повреждение дорогостоящего оборудования.



Поводом к ревизии послужил плановый осмотр питающего центра, в ходе которого специалистами выявлена необходимость срочной, неплановой проверки релейной защиты и автоматики.

Чтобы исключить сбой в работе устройства, энергетики тщательно проверили состояние и регулировку механической части, провели контрольные испытания.



Работы завершены в предельно сжатые сроки – технический блок предприятия в очередной раз подтвердил свою квалификацию, обеспечив надежную работы подстанции.