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Модернизация

Ингушские энергетики провели неплановый ремонт подстанции "Водонасосная"

Ингушские энергетики провели неплановый ремонт подстанции Водонасосная

25 января 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") завершили неплановый ремонт на ПС 35 кВ "Водонасосная". Рабочая группа провела наладку устройств релейной защиты и автоматики.

Система защиты играет определяющую роль в обеспечении энергетической безопасности питающего центра. Ее основная функция – оперативно и гибко среагировать на любые внештатные ситуации на отходящей от подстанции сети 6 кВ, отключить неисправный участок,  отсекая его от общей сети.

Правильно настроенная релейная защита сокращает последствия технологического нарушения: предотвращает падение напряжения и повреждение дорогостоящего оборудования.

Поводом к ревизии послужил плановый осмотр питающего центра, в ходе которого специалистами выявлена необходимость срочной, неплановой проверки релейной защиты и автоматики.
Чтобы исключить сбой в работе устройства, энергетики тщательно проверили состояние и регулировку механической части, провели контрольные испытания.

Работы завершены в предельно сжатые сроки – технический блок предприятия в очередной раз подтвердил свою квалификацию, обеспечив надежную работы подстанции.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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