RusCable.Ru едет в Санкт-Петербург на выставку "Энергетика и Электротехника 2019"

Портал RusCable.Ru и Выставочное Объединение «РЕСТЭК» подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках июньской 26-й международной специализированной выставки «Энергетика и электротехника». Портал стал не только генеральным отраслевым медиапартнером, но и участником экспозиции. Поездка делегации ООО "РусКабель" в Санкт-Петербруг запланирована на 24 июня.



25-28 июня в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум») на 20 тысячах квадратных метров будут размещены стенды сотен компаний из разных стран, представляющих основные направления энергетической, электротехнической и светотехнической отраслей. Помимо анонсирования новинок своей продукции и услуг, участники выставочной экспозиции, а также лидеры топливно-энергетического комплекса, эксперты и представители бизнес–сообщества обсудят актуальные вопросы индустрии в рамках Российского международного энергетического форума.

«Энергетика и электротехника» (www.energetika-restec.ru) является ведущей в России специализированной выставкой энергетического и электротехнического оборудования и технологий, в которой ежегодно принимают участие ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики электротехнического оборудования для всех отраслей промышленности, строительства, ЖКХ и пр. По прогнозам, в 2019 году на выставке свою продукцию продемонстрируют свыше 300 компаний из России и зарубежных стран. И хотя до мероприятия остаётся ещё полгода, более 80% площадей уже продано. На сегодня о своём участии в мероприятии заявили лидеры отечественного и мирового отраслевого рынков: Газпром энергохолдинг, Феникс Контак Рус, Газпром теплоэнерго, ВЭЛАН, Электронмаш, «Электрощит» -ТМ Самара, ПРИСТ, ПЗСТ, Кэмонт, Белэнергоремналадка, Электроинтер, Ден Рус, Российский экспортный центр, МЭТЗ им. В.И. Козлова, Электронмаш, FIAMM, EKRA, ПиЭлСи технолоджи, Sonel, Тайко Электроникс Рус, ПИК-Энерго, Завод «Инвертор», Серпуховский конденсаторный завод «КВАР» и многие другие.

Традиционно выставка вызывает профессиональный интерес специалистов и создает все необходимые условия для конструктивного обмена мнениями и проведения переговоров. Для этого на площадке организована работа Зоны презентаций и Центра деловых контактов. В рамках бизнес-мероприятий, производители и поставщики оборудования и технологий для энергетики напрямую встретятся с крупнейшими закупщиками России, в их числе – Водоканал, СПб ГУП Электротранс, ЛОЭСК, Метрополитен, Мосэнерго, МОЭК, ОГК-2, Петроэлектросбыт, ПЦ Сибири, РЖД, ГУП ТЭК, Чепецкий механический завод и др. Много интересных деловых мероприятий проводится параллельно с выставкой – ежегодно подводятся итоги и награждение победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей, организатором которого является Министерство энергетики РФ, работает Российский международный энергетический форум (РМЭФ) – это одно из крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий в России и странах СНГ.



Учитывая значимость выставки для отраслевого рынка, официальную поддержку мероприятию оказывают: Министерство энергетики Российской Федерации. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. АО «Российский Экспортный Центр».



Команда РусКабеля в рамках данной поездки запланировала подготовить серию расширенных репортажей о выставке и Форуме, интервью с гостями и участниками, организацию семинара 27 июня по кабельной тематике и традиционную встречу с форумчанами в городе на Неве.



Следите за нашими анонсами и до встречи в Санкт-Петербурге!