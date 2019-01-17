Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу первого энергоблока Грозненской ТЭС мощностью 176 МВт

Филиалы АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) и "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" (Северокавказское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексных испытаний генерирующего оборудования первого энергоблока Грозненской ТЭС.

Комплексные испытания газотурбинной установки ГТУ-1 мощностью 176 МВт – заключительный этап перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Грозненской ТЭС. Строительство электростанции осуществляется в рамках программы договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ).

Грозненская ТЭС станет одним из важнейших элементов энергосистемы Чеченской Республики, снижающим остроту проблемы дефицита электрической мощности в регионе, а также повышающим надежность работы Чеченской энергосистемы и юго-восточной части ОЭС Юга в целом в условиях прогнозируемого в перспективе увеличения нагрузок.

Программа испытаний, согласованная с Системным оператором, предусматривала непрерывную 72-часовую работу энергоблока ТЭС с максимальной нагрузкой в составе энергетического комплекса Единой энергосистемы России.

Специалисты исполнительного аппарата Системного оператора, ОДУ Юга и Северокавказского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование Грозненской ТЭС, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в разработке программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Северокавказского РДУ.

В ходе подготовки к комплексным испытаниям энергоблока Грозненской ТЭС специалисты Северокавказского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов Чеченской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации. Специалистами Системного оператора произведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающих электрических сетях 110–330 кВ, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Грозненской ТЭС, а также линий электропередачи и оборудования прилегающей сети. При проведении испытаний генерирующего оборудования в условиях сложной режимно-балансовой ситуации Системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Юга без нарушения электроснабжения потребителей.

В настоящее время на Грозненской ТЭС ведется строительство второго энергоблока установленной мощностью 180 МВт. Завершение его строительства запланировано на март–апрель 2019 года.