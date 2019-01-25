В Петербурге и Ленобласти зафиксирован исторический максимум энергопотребления

Сегодня, 25 января 2019 года, установлен исторический максимум энергопотребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 11:00 энергопотребление по городу и области достигло 7703 МВт. Пиковые нагрузки не отразились на надежности энергоснабжения потребителей.

Предыдущий рекорд нагрузки на энергосистему города и области продержался почти 5 лет: 6 февраля 2012 года потребление мощности в городе и области составило 7654 МВт.

Отметим, что электрические сети города и области имеют дополнительный запас прочности и готовы к росту потребления в период сильных морозов. В компании проводятся регулярные профилактические проверки трансформаторных подстанций и другого электросетевого оборудования.

Напомним, что в настоящее время в "Ленэнерго" сохраняется режим повышенной готовности в связи с обильными снегопадами, понижением температуры, а также возможными метелями в некоторых районах Ленинградской области. Для обеспечения надежного электроснабжения жителей в настоящее время в регионе работают больше тысячи энергетиков – это оперативные бригады "Ленэнерго", а также привлеченные силы дочерних компаний группы "Россети".