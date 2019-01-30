Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ обойдется в 2,2 млрд рублей

Группа Компаний "Регион", ставшая новым инвестором проекта по строительству трансграничной канатной дороги через реку Амур между Благовещенском (Амурская область) и китайским городом Хэйхэ, вложит в проект 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

Соглашение о строительстве канатной дороги из Благовещенска в пограничный китайский город Хэйхэ между двумя странами было подписано в 2012 году. Ожидается, что канатная дорога позволит российским и иностранным туристам максимально комфортно пересекать границу. Длина дороги составит примерно 1 км, а время в пути не превысит трех минут. Всепогодная канатная дорога сможет перевозить до двух тыс. человек в час.

"Согласно ТЭО (технико-экономическому обоснованию), общая стоимость проекта составит 2,2 млрд руб. (без учета НДС). Финансирование предполагается за счет частных средств", - говорится в сообщении.

Также на сайте уточняется, что в среду на комиссии по приоритетным инвестпроектам и улучшению инвестиционного климата при правительстве области обсуждался вопрос изменения параметров данного проекта. "В конце 2018 года сменился собственник, [ранее им было] ООО "ЗЭД Девелопмент". Новым инвестором является Группа компаний "Регион". Внесены изменения в ТЭО проекта в части уточнения мощности канатной дороги, стоимости и сроков реализации", - отметили в пресс-службе.

Разработано уточненное технико-экономического обоснование, с китайской стороной согласована техническая концепция и утвержден план совместных действий. Идет конкурсный отбор исполнителя на разработку архитектурной концепции здания и терминала станции канатной дороги. Параллельно проходят переговоры с европейскими производителями оборудования, необходимого для функционирования канатной дороги. Совместно с министерством транспорта идет работа по согласованию транспортной системы в данном районе - предполагается строительство наземной парковки ориентировочно на 250 машиномест на территории прилегающей к терминалу канатной дороги.

В пресс-службе регионального министерства экономического развития ТАСС сообщили, что для реализации проекта сформирован земельный участок площадью 49 184 га для размещения трансграничной канатной дороги с пассажирским терминалом и торговым комплексом беспошлинной торговли. Предполагается приступить к строительству в 2019 году.

ТАСС