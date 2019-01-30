Энергетики МРСК Центра и Приволжья отремонтировали 32 крупные подстанции в Кировской области

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подведены итоги реализации ремонтной кампании 2018 года. Среди ключевых объектов – 32 крупные подстанции класса напряжения 110 киловольт (кВ).

От каждого из этих центров питания зависит электроснабжение крупного населенного пункта или целого муниципального района области. Из самых значимых отремонтированных в 2018 году центров питания можно выделить ПС 110/35/10 кВ «Демьяново», отвечающую за электроснабжение Подосиновского района Кировской области, и ПС 110/35/10/6 кВ «Прогресс», от которой зависит электроснабжение части Советского района. Кроме того, масштабные ремонты проведены на подстанциях 110 кВ «Альмеж», «Арбаж», «Белая Холуница», «Верхошижемье», «Лазарево-1», «Яранск». Там выполнен капитальный ремонт выключателей, разъединителей, текущий ремонт силовых трансформаторов, отделителей, короткозамыкателей и другого оборудования.



Другим важным направлением производственной программы филиала стали ремонты трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Так в 2018 году силами Кировэнерго отремонтировано 948 ТП 10/0,4 кВ. В разрезе РЭС (районов электрических сетей) самые большие объемы ремонтов ТП – в Слободском и Нововятском РЭС. В Слободском отремонтированы 82 трансформаторные подстанции, в Нововятском – 61.



В Кировэнерго подчеркивают, что качественная и своевременная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.