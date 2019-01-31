Филиал "Ингушэнерго" в 2019 году направит на реализацию ремонтной программы более 54 миллионов рублей

Ремонтная программа филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") на 2019 год запланирована в объеме 54 млн 65 тыс. рублей, что на 4,7 % больше, чем в прошлом году.

Главный документ компании сформирован в соответствии с долгосрочными планами ремонтов на основании результатов ежегодной диагностики технического состояния оборудования, предписаний надзорных и контролирующих органов. Его основные направления – ремонт подстанционного оборудования и воздушных линий электропередачи, расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности.



Специалистам предстоит замена 560,92 км оголенного провода на самонесущий изолированный – его применение позволит значительно повысить качество электроснабжения и уменьшить риск возникновения возможных технологических нарушений, отработавших нормативный срок службы грозотросов, арматуры и опор, поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров.



Ревизия подстанционного оборудования запланирована на питающих центрах "Карабулак", "Водонасосная", "Экажево", "Сурхахи", "Кантышево", "Плиево", "Первомайская", "Малгобек-1", "Нестеровская", "Новый Редант", "Назрань", "Урожайная" и предполагает ремонт трансформаторов, выключателей, разъединителей, отделителей, вводов и т.п.



К расчистке трасс воздушных линий всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности рабочие группы районных электрических сетей приступят уже в марте. Изначально запланированный объем – 46,9 га, однако специалисты традиционно перевыполняют плановые задания пункта.



Помимо основного фронта энергетики отремонтируют административные и производственные здания, автотранспорт и специальную технику.



Все работы на предприятии выполнят хозяйственным способом для снижения уровня затрат и повышения качества.

