Кабмин выделит 6,8 млрд рублей на восстановление здания ИНИОН

В 2015 году в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН случился пожар. От огня и воды тогда пострадали 5,7 млн единиц хранения

Правительство РФ выделит почти 6,8 млрд рублей в 2019-2021 годах на восстановление здания Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшего от пожара в 2015 году. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Осуществить в 2019-2021 годах инвестиции за счет федерального бюджета в восстановление здания федерального государственного бюджетного учреждения науки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ФГБУН ИНИОН РАН) по адресу г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21. Мощность, подлежащая вводу, - 38 тыс. 530 кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2021 год", - говорится в документе. Согласно постановлению, в предстоящие три года планируется выделить 6 млрд 754,1 млн рублей.

В декабре 2017 года Ольга Васильева, занимавшая тогда пост министра образования и науки РФ, заявила о необходимости восстановить полноценную работу Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН.

30 января 2015 года в библиотеке ИНИОН РАН случился пожар. От огня и воды тогда пострадали 5,7 млн единиц хранения. При этом 35% из этого фонда имеется в качестве дубликатов в филиалах института. Реальные потери составляют 15% общего библиотечного фонда ИНИОН.

ТАСС