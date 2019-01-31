МРСК Центра по итогам 2018 года увеличила объем полезного отпуска электроэнергии до 47,1 миллиардов киловатт-часов

В ПАО "МРСК Центра" подвели итоги производственной деятельности за 2018 год. Компания по ряду ключевых параметров превысила показатели предыдущего года.

Объем котлового полезного отпуска электроэнергии в МРСК Центра в 2018 году составил 47,1 млрд кВт*ч, что на 0,2 млрд кВт*ч выше, чем годом ранее (в сопоставимых условиях, без учета объемов "последней мили" в январе – июне 2017 года, отмена которой была предусмотрена законодательством РФ с 01.07.2017 года). Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 90,3 млрд рублей и также превысила показатели 2017 года (на 2,5 млрд рублей).

МРСК Центра реализует комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эффективности основной деятельности. Проводимая работа позволяет обеспечить высокое качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа.