В 2019 году в Ульяновской области планируется модернизировать около 20 квартальных котельных

Перспективы развития тепло-энергетического комплекса региона обсуждались 25 января на штабе по отопительному сезону под руководством первого заместителя Председателя Правительства Андрея Тюрина.

Перед совещанием участники посетили котло-турбинный цех и пульт управления ТЭЦ-1 и ознакомились с работой теплоцентрали в условиях пониженных температур. Директор Ульяновского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов отметил, что на сегодняшний день отопительный сезон проходит без срывов. "Температура теплоносителя на выводах УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2 поддерживается в соответствии с утвержденным графиком. Качественное прохождение отопительного сезона возможно благодаря большой работе, проведенной в период подготовки к осеннее - зимнему периоду", - отметил руководитель. Так, в 2018 году Ульяновский филиал направил на ремонты и перевооружение теплотрасс и генерирующего оборудования более 700 млн рублей, что на 10% больше программы 2017 года. Это позволило увеличить объем ремонтов и перекладок тепловых сетей до 9 км.

"Вопрос эксплуатации и развития коммунального и энергетического комплексов является одним из важнейших и ответственных направлений, особенно в зимний период. В регионе проделана большая работа по обновлению и техперевооружению объектов ТЭК и ЖКК, но мы все равно практически ежедневно фиксируем инциденты в этих сферах. Поэтому прошу всех ответственных лиц обратить на это серьезное внимание и держать вопросы бесперебойного обеспечения граждан жилищно-коммунальными услугами на постоянном контроле. Всем руководителям учреждений соцсферы необходимо рассмотреть возможность внедрения энергосеберегающего и энергоэффективного оборудования, что имеет как экономический, так и социальный эффект", - подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.

В 2019 году в регионе будет продолжена модернизация объектов топливно-энергетического комплекса силами государственной Корпорации развития коммунального комплекса. Как доложил Министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан, в 2019 году в районах области будет уделено особое внимание тепловым сетям, находящимся на обслуживании госкорпорации. В частности, планируется замена трубопроводов в Ульяновском, Сурском, Майнском, Мелекесском, Сенгилеевском и Вешкаймском районах, также будут вестись работы по ремонту и изоляции тепловых сетей. В трех муниципальных образованиях запланирована модернизация около 20 теплоисточников. Также глава ведомства отметил, что обновление объектов топливно-энергетического комплекса в регионе проходит с участием частных инвестиций путем подписания концессионных соглашений и реализации энергосервисных контрактов.

Для справки

В 2013 году ОГКП "Облкомхоз" принял в управление 38 теплоисточников в семи муниципальных образованиях Ульяновской области, обеспечивавших тепловой энергией 176 объектов жилищного фонда, 18 объектов образования, шесть объектов здравоохранения. На 1 января 2019 года в ведении предприятия находится 197 теплоисточников в 20 муниципальных образованиях, обеспечивавших тепловой энергией 786 объектов жилищного фонда (19827 человек), 76 объектов образования, 18 объектов здравоохранения. При этом в 2017-2018 годах Корпорацией проведена масштабная двухлетняя программа модернизации теплоисточников, в которую вошли 64 объекта.

"Новости Ульяновска"