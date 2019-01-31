В Кольчугино запустили новое оборудование для производства экранированных кабелей

УГМК: Кольчугино (Владимирская область), 31 января 2019 года. Парк оборудования кольчугинского "Электрокабеля" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) пополнился тремя новыми оплеточными машинами. Стоимость оборудования – более 30 миллионов рублей.

24-шпульные вертикальные машины приобретены в рамках реализации масштабной трехлетней программы модернизации производства, которую планируют завершить в 2019 году. По предварительным оценкам, расходы на покупку нового оборудования и замену узлов на существующих линиях за три года составят более 1,5 млрд рублей.

"В связи с большим количеством заказов на кабели управления торговой марки НИКИ две оплеточные машины, установленные в нашем цехе, работали в непрерывном режиме. Поэтому было принято решение увеличить количество оплеток, тем более, что спрос на продукцию продолжает расти", – отметил начальник цеха №4 АО "ЭКЗ" Сергей Петров.

Оплеточные машины предназначены для наложения экрана из медных проволок на изолированные токопроводящие жилы. Экран защищает внутреннее электромагнитное поле изделия от внешних воздействий (помех). Для кабелей управления, служащих для передачи аналогового и цифрового сигналов, это особенно важно.

Кроме того, новое оборудование позволяет совмещать несколько операций, которые раньше приходилось делать на разных станках. К примеру, одновременно с наложением экрана предусмотрена обмотка конструкции кабеля полимерными лентами. Машины также дают возможность наложения оплетки из стальной проволоки, защищающей кабель от механических воздействий.

"Кабели управления НИКИ – стратегически важный для нас продукт. В 2018 году мы произвели более 1,5 тысяч километров такой продукции. Уже разработано свыше 5 миллионов различных модификаций этих изделий. Расширение номенклатуры ведется постоянно", – сообщил директор АО "ЭКЗ" Владимир Иванов.