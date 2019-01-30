В Кузбассе 77 процентов абонентов широкополосного доступа в интернет от "Ростелекома" подключены по оптике

Скоростным интернетом по оптическим технологиям пользуются 77 процентов абонентов "Ростелекома", проживающих в Кемеровской области. Рост абонентской базы широкополосного доступа в интернет (ШПД) в регионе с начала прошлого года составил 107 процентов.

В 2018 году "Ростелеком" предоставил возможность подключить интернет по оптическим технологиям еще 25 тысячам кузбасских семей, проживающих в 42 населенных пунктах региона. Для этой цели оператор построил в минувшем году почти 300 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), инвестировав в экономику Кемеровской области 132 млн. рублей.

Елена Тамилина, директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком": "Наш регион отличается высокой урбанизацией: почти 87 процентов населения проживает в городах. В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске – крупнейших городах области – живут 40 процентов всех пользователей наших услуг широкополосного доступа. Все больше жителей сельских районов Кузбасса, в том числе малых населенных пунктов, имеют доступ к услугам ШПД благодаря планомерной работе нашей компании".

"Домашний интернет" на скорости до 200 Мбит/с, 269 каналов "Интерактивного телевидения", 109 из которых в HD-качестве, IP-телефония, организация беспроводного доступа (Wi-Fi), комплексные решения "Умного дома" для контроля безопасности жилища и придомовой территории – это далеко не полный список сервисов, дающих равный доступ в цифровое общество для горожан и селян.