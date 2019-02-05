Китайско-французский консорциум планирует построить АЭС мощностью 2,3 ГВт в Великобритании

Консорциум в составе многолетних партнеров в реализации энергетических проектов – Китайской национальной ядерной корпорации (China General Nuclear Power Group, CGNPG) и французской энергетической компании EDF Energy планируют построить в Великобритании на берегу Северного моря АЭС Bradwell B проектной мощностью 2,3 ГВт. Доля CGNPG в проекте составляет 66,5%, EDF Energy – 33,5%.

АЭС Bradwell B будет построена на площадке выведенной из эксплуатации АЭС Bradwell А, которую правительство страны в 2011 г. объявило одним из восьми участков, подходящих для строительства новых АЭС.

В ближайшее время CGNPG и EDF Energy выполнят совместные исследования грунта и морского дна на прилегающей к станции акватории, а также проведут публичные обсуждения по проекту.

На АЭС Bradwell B планируется установить ядерные реакторы типа HPR1000, которые позволяют оптимально использовать ядерное топливо, что минимизирует количество радиоактивных отходов.

Окончательная стоимость проекта сооружения станции будет определена после проведения ТЭО. Для сравнения: стоимость строящихся в настоящее время в Великобритании АЭС Moorside (графство Камбрия (Cumbria) на северо-западе Англии) проектной мощностью 3,4 ГВт составила $ 19,35 млрд, а для АЭС Wylfa Newydd (северный Уэльс) проектной мощностью 2,7 ГВт – $ 25,8 млрд.

Помимо проекта строительства АЭС Bradwell B CGNPG и EDF Energy в настоящее время разрабатываются проекты сооружения еще двух атомных станций в Великобритании – АЭС Sizewell C в графстве Саффолк (Suffolk) проектной мощностью 3,26 ГВт, стоимость сооружения которой оценивается в $ 20,64 млрд, а также АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет (Somerset) проектной мощностью 3,2 ГВт и стоимостью $ 25,8 млрд.

Информационно-аналитический ресурс Compelo Energy