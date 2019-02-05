Проект строительства геотермального комплекса под Краснодаром презентуют на форуме в Сочи

Власти Краснодарского края представят на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект строительства геотермального комплекса в городе Горячий Ключ. Главным преимуществом являются термальные бассейны, вода в которых обогащена йодом и бромом, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"На РИФ-2019 город презентует проект строительства первого полифункционального термального комплекса в радиусе 40 км от Краснодара. Проект "Атмосфера" планируется реализовать на территории существующей загородной базы отдыха в поселке Первомайском. Здесь на поверхность выходят естественные термальные источники. Вода средней минерализации с температурой 58 градусов и полезными для здоровья йодом и бромом", - сказали в пресс-службе.

Объем необходимых на реализацию проекта инвестиций составляет 581 млн рублей.

Кроме того, компания "Красная гвоздика" в Горячем Ключе ищет соинвестора для строительства многофункционального оздоровительного центра в районе федеральной трассы "Дон". Планируется возвести термальный комплекс площадью 1 тыс. кв. м, пять двухэтажных коттеджей для проживания отдыхающих и оборудовать необходимую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край представит на инвестиционном форуме в Сочи проекты строительства нового винодельческого завода с объемом инвестиций 3,4 млрд рублей, проект строительства селекционно-генетического центра по производству нетелей голштинской породы, для реализации проекта необходимо 3 млрд рублей инвестиций.

ТАСС