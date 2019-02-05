Строительство транспортной развязки на северном въезде в Махачкалу будет завершено этой осенью

Строительство транспортной развязки на северном въезде в Махачкалу будет завершено в октябре этого года. Об этом корреспонденту информагентства рассказал заместитель директора филиала ФКУ Упрдор "Каспий" Шахрудин Магомедов.

Данный объект, по его словам, разгрузит этот участок от беспрерывного потока и пробок, которые обычно здесь возникают. "Мы взялись за реализацию объекта и планируем завершить строительство к концу этого года. Строительство транспортной развязки на пикете 5+52 на федеральной трассе Р- 217 "Кавказ" 805-817 км начато в 2017 году. Уже сегодня построены три опоры, три пролета по 33 метра, ширина моста 26,3 метра. Движение четырехполосное, по две полосы по каждому направлению. Также будут установлены новые пешеходные зоны, светофоры, дорожные знаки, остановки.



Основное направление Махачкала – Буйнакск, остальные транспортные потоки будут регулироваться транспортным кольцом. Такая схема выбрана из-за того, что основной поток машин идет со стороны Буйнакска и горных районов в столицу республики. В сутки по кольцу проезжает порядка 24 тысяч машин и больше половины по направлению Буйнакск – Махачкала и обратно", – поделился Магомедов.



По его словам, общий участок в 12 км проходит от южного поста Махачкалы до северного и большая часть работ по реконструкции уже проделана. "Сейчас проходят работы на участке поселка Агачаул. Здесь предусмотрена прокладка водопропускных труб, подпорных стенок, создание двух скотопрогонов, пешеходные переходы, искусственное освещение на участках, установка шумозащитных экранов, чтобы не беспокоить близлежащие дома.



На сегодняшний день на строительство транспортной развязки и участка Р- 217 "Кавказ" 805-817 км потрачено около 1 млрд 300 млн рублей. Финансируется строительство из федерального бюджета. Для реализации этого проекта мы заключили договор с подрядчиком ООО "Нарт" на 2 млрд 725 млн рублей", – рассказал заместитель директора филиала ФКУ Упрдор "Каспий".



В беседе с корреспондентом РИА "Дагестан" Магомедов также отметил, что вопрос, касающийся земель, расположенных в зоне строительства развязки, решается. "Земли изымаются для федеральных нужд, на основании оценки заключается соглашение с владельцем земли и людям выплачивается компенсация. На сегодняшний день есть несколько собственников, которые не согласны с суммой компенсации и другими факторами. С ними вопросы решаются в судебном порядке", – заключил он.

РИА Дагестан