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Европейский инвестиционный банк выделяет € 255 млн на поддержку модернизации инфраструктуры распределительных сетей Греции

Европейский инвестиционный банк выделяет € 255 млн на поддержку модернизации инфраструктуры распределительных сетей Греции

6 февраля 2019, 17:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Public Power Corporation
Отрасль: Электроэнергетика 

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Европейский инвестиционный банк European Investment Bank (EIB) выделяет € 255 млн. греческой государственной энергетической корпорации Public Power Corporation (PPC) на условиях 20-летнего кредитования под государственные гарантии.

Выделяемые банком средства в дополнение к национальной инвестиционной программе в размере € 510 млн, реализуемой греческим системным оператором Hellenic Electricity Network Operator (HEDNO) – 100% дочерней компанией PPC, в период 2017-2020 г., будут направлены на модернизацию инфраструктуры распределительных сетей по всей стране.

У банка уже имеется опыт финансовой поддержки энергетических проектов в Греции, включая проекты в сфере ВИЭ энергетики, энергоэффективности, строительстве электрических соединений с островными энергосистемами и, в перспективе, в сфере распределения электроэнергии. Так, в июне 2018 г. банк согласился профинансировать половину из реализуемой HEDNO инвестиционной программы модернизации электрической сети стоимостью € 170 млн. Выделенный EIB кредит помог системному оператору провести реконструкцию электрических сетей как на материке, так и на островах в Эгейском море.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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