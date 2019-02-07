Глеб Никитин и глава Росморречфлота Юрий Цветков провели совещание по вопросам строительства низконапорного гидроузла

6 февраля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков провели в Москве совещание по вопросам предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге.

В совещании приняли участие заместитель руководителя Росморречфлота Виктор Вовк, заместитель директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Ирина Ориничева, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, представители ФБУ "Администрация Волжского бассейна", муниципальных образований Нижегородской области и генерального проектировщика ООО "Техтрансстрой".

Гидроузел включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Средства на проведение этих работ в размере более 43 млрд руб. выделит федеральный бюджет.

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области подготовило предложения по компенсационным мероприятиям – посадке новых деревьев, инженерной защите, а также предложения по использованию грунта, который останется после строительства гидроузла.

Генпроектировщик сообщил, что гидрологическая ситуация в Балахнинском районе сложная, нестабильная, и требует постоянного мониторинга. Всегда, еще с советских времен более половины территории города Балахны находилась в подтопленном состоянии. Также генпроектировщик представил результаты исследований по оценке того, как строительство гидроузла повлияет на прилегающие территории, и по мероприятиям инженерной защиты, в том числе строительству перехватывающих и лучевых дренажных систем, расчистке малых рек и реконструкции существующей мелиоративной сети в Балахнинском районе.

— Наша принципиальная позиция – учесть интересы жителей Нижегородской области при строительстве низконапорного гидроузла. Да, сегодня нужно предпринимать меры для сохранения судоходства на Волге, но одновременно необходимо минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ, — подчеркнул Глеб Никитин.

Глеб Никитин и Юрий Цветков поручили заказчику, проектировщику и представителям областного правительства принять активное участие в общественных обсуждениях проекта будущего строительства и детально разъяснить жителям комплекс мер, предпринимаемых для сокращения влияния водохранилища на гидрологическую ситуацию в районах.

— Что касается использования песка, который высвободится при строительстве низконапорного гидроузла, то считаю, что это необходимо делать максимально эффективно. В ближайшие годы в Нижегородской области планируются масштабные работы, где эти полезные ископаемые будут востребованы: строительство дороги Неклюдово—Золотово, обход Балахны и многие другие объекты, — добавил глава региона.

Напомним, что правительство Нижегородской области и лично губернатор системно защищают интересы региона на федеральном уровне по сохранению уровня Чебоксарского водохранилища на отметке 63 м. Низконапорный гидроузел — это вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец—Нижний Новгород.

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