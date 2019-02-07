"Почта России" начнет строительство логоцентра в Ростовской области в апреле-мае

ФГУП "Почта России" планирует приступить к строительству логистического центра в Ростовской области в апреле-мае 2019 года, сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в четверг.

"Проблемы — изменение цены в связи с подорожанием. Проект, который разрабатывала "Почта России", был подготовлен несколько лет назад. На какую цену увеличился проект — не знаю. Торги, которые должны быть объявлены на строительно-монтажные работы, подготовлены. В ближайшие дни они появятся в открытом доступе", — сказал он.

ФГУП в рамках реализации проекта уже вложило порядка 200 млн рублей в изыскательские, земляные работы, установку ограждения. Самое сложное — это получение технических условий по подключениям к сетям, примыкание и подготовка автодороги, отметил министр.

По его словам, проект предусматривает запуск объекта через 1,5 года с момента начала строительства.

В настоящее время рассматриваются вопросы подбора персонала, организации временных сооружений для проведения стройки.

Ранее сообщалось о планах "Почты России" ввести логистический комплекс еще в 2016 году. Предполагалось, что центр будет обрабатывать как международную, так и внутрироссийскую почту. Его пропускная способность — более 1 млн почтовых отправлений в сутки. В зону прямого обслуживания центра должны войти шесть регионов: Волгоградская и Ростовская области, республики Калмыкия и Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края.

В июле 2015 года Г.Лопаткин сообщал, что строительство логистического комплекса "Почты России" начнется в Ростовской области в 2016 году. Сдвиг сроков строительства был связан с изменением подхода к объекту. "Это будет не просто логистический центр, а многофункциональный центр с международным почтовым терминалом. Располагаться он будет не на 3 га, как планировалось, а на 10 га, и не в Батайске, а на территории аэропортового комплекса "Южный", и вводиться они будут одновременно", — говорил Г.Лопаткин.

В июле 2017 года гендиректор "Почты России" Николай Подгузов сообщал о планах предприятия ввести логоцентр в начале 2019 года.

"Мы планировали ввести логистический центр в середине 2019 года, но, понимая и растущие объемы, и потребности регионов, считаем, что можем говорить о первом квартале 2019 года. Логистический центр — один из крупнейших: 51 тыс. кв. метров, 1,5 тыс. рабочих мест. Мы уже планируем во второй половине 2018 года завозить оборудование, начинать его тестирование, чтобы в начале 2019 года ввести в эксплуатацию", — сообщал Н.Подгузов.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,8 млрд рублей, впоследствии она была увеличена до 4 млрд рублей.

Interfax