На Каскаде Нижне-Черекских ГЭС в Кабардино-Балкарии в капитальный ремонт выведены два гидроагрегата

В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро в плановый капитальный ремонт выведены гидроагрегаты № 2 Аушигерской ГЭС и № 1 Кашхатау ГЭС, с установленной мощностью 20 и 21,7 МВт соответственно. Работы проводятся в соответствии с производственной программой компании и годовым графиком ремонтов филиала на 2019 год.

В течении 45 календарных дней специалисты производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Баксан отремонтируют лопасти рабочих колес, лопатки направляющих аппаратов, отрегулируют турбинные и генераторные подшипники, выполнят ремонт электрической и механической части гидроагрегатов: систем торможения и регулирования числа оборотов, воздухоохладителей генераторов, систем технического водоснабжения и пожаротушения.

Проводимые в зимний меженный период мероприятия позволят повысить надежность и эксплуатационные характеристики турбин, гидрогенераторов и вспомогательного оборудования. Плановые капитальные ремонты гидроагрегатов станций филиала проводят каждые три года с целью повышения надёжности оборудования.

Всего программой ремонтов в текущем году на станциях филиала предусмотрено провести работ на сумму более 94 млн руб. Кроме капитальных ремонтов, планируется провести еще ряд текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, механизмов и производственных зданий филиала.

Каскад Нижне-Черекских ГЭС состоит из трех станций, полностью построенных в постсоветский период: Аушигерской ГЭС (введена в эксплуатацию в декабре 2002 года), Кашхатау ГЭС (введена в эксплуатацию в декабре 2010 года), и Зарагижской ГЭС (введена в эксплуатацию в декабре 2016 года). Каскад общей мощностью 155,7 МВт является крупнейшим энергетическим комплексом Кабардино-Балкарии.