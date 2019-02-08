На развитие железных дорог в Петербурге выделят 83 млрд рублей

В пятницу действующий губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с генеральным директором — председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым вопросы модернизации и развития инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в результате была достигнута договорённость о подписании соглашения по развитию узла с объёмом финансирования 83 млрд рублей. По словам Беглова, они пойдут на строительство переходов над железнодорожными путями, мостов и путепроводов.

— Мы делаем подарок для жителей города. И большое спасибо за это компании РЖД, — отметил глава города.

По его словам, для развития Московского направления Октябрьской железной дороги Петербург готов предоставить земельные участки под строительство дополнительных главных путей. Ожидается, что это позволит как увеличить частоту высокоскоростного сообщения со столицей, так и повысить качество внутригородского и пригородного сообщения.

Белозеров добавил, что, помимо прочего, соглашение предусматривает вынос грузовых путей за пределы города, приведение облика железнодорожных вокзалов в соответствие с культурными и архитектурными традициями Петербурга. В то же время он заверил, что все эти работы не создадут жителям города дополнительных проблем.

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