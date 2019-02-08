Регионы получат 70 млрд руб. на больницы и поликлиники

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам 70,71 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, субсидии будут предоставлены в 2019–2021 годах 45 субъектам России. Всего планируется построить и реконструировать 12 объектов здравоохранения, переходящих с 2018 года, и 41 объект, впервые софинансируемый из федерального бюджета. При этом все 53 объекта должны находиться в государственной или муниципальной собственности.



Отмечается, что средства будут также направлены на строительство и реконструкцию детских медицинских учреждений в рамках национального проекта "Здравоохранение". Финансирование этих объектов начнется с 2020 года.



В соответствии с проектом, к концу 2024 года в России построят и реконструируют 40 детских больниц и отделений.



В сентябре 2018 года глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что на национальный проект "Здравоохранение" правительство выделит более 1 трлн 360 млрд руб. на шесть лет. Она добавила, что больше половины этих средств будет израсходовано в течение первых трех лет — 2019, 2020 и 2021 годов.

РБК